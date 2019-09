© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Civitavecchia estromette i Monti Cimini dalla Coppa Italia e continua a mantenere l’imbattibilità in questo avvio di stagione. Nel match di ieri, la squadra neroazzurra ha capitalizzato il 2-2 dell’andata e la rete decisiva di Luigi Ruggiero al ritorno. «Abbiamo fatto una partita accorta e tranquilla – dice il match winner – D’altronde erano gli avversari a dover provare a vincere e noi siamo stati bravi a contenerli e a colpirli nel finale». Per l’attaccante classe 1990 è il terzo gol in questo avvio di stagione: «Sono contento, spero di continuare su questi ritmi».Con grande onestà, Ruggiero chiarisce gli obiettivi della “Vecchia”: «La Coppa è una competizione da onorare, ma giocare tre volte in una settimana può essere pesante visto che non abbiamo un organico così ampio. La priorità, comunque, va data al campionato». Competizione in cui la squadra di mister Caputo ha centrato il primo successo domenica scorsa sul campo della Cynthia. «Una vittoria importante che ha dato ulteriore entusiasmo ad una piazza che merita categorie superiori e che è felice per l’unione di intenti di questa estate tra il Civitavecchia e la Compagnia Portuale. Noi dobbiamo cercare di alimentare questa passione».Il Civitavecchia tornerà in campo domenica per il match interno contro il Falaschelavinio. «Finora le cose sono andate abbastanza bene, anche se potevamo avere anche qualche punto in più rispetto ai cinque attuali – rimarca Ruggiero – Non tanto per il pareggio subito in extremis sul campo della Corneto, quanto per quello successivo rimediato in casa contro lo Sporting Genzano. Comunque noi dobbiamo pensare ad ottenere il più velocemente possibile la salvezza, poi se uscirà qualcosa di più tanto di guadagnato».