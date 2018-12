Gol ed emozioni allo stata Cavaccia di Allumiere per il match di Eccellenza tra Civitavecchia e Cynthia 1920. Tre a tre il risultato finale, con i nerazzurri di casa che prima ottengono un doppio vantaggio e poi rischiano il ko, finendo sotto 3-2 prima del pareggio finale. Protagonista assoluto del match, Manuel Vittorini, a segno tre volte ed ora nuovo caèpocannoniere del girone A dell'Eccellenza (ma anche del B...) con 12 reti. Nel Civitavecchia ha esordito il nuovo acquisto Filoia, arrivato nei giorni scorsi a Civitavecchia. Di Di Mario, Silvagni e Di MAuro le firme sulle tre reti del Cynthia. Per il Civitavecchia, il pareggio arriva dopo una striscia negativa di sette ko di fila, mentre il Cynthia può sicuramente recriminare per aver gettato al vento la vittoria dopo una clamorosa rimonta. © RIPRODUZIONE RISERVATA