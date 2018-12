Finalmente arriva l'annuncio in casa Civitavecchia che ha messo a segno il colpo Rodolfo Moronti così come annunciato dalla stessa società tramite il profilo Facebook ufficiale. L'attacante, un top per la categoria, può essere arruolabile già dal prossimo impegno dal neo tecnico Scorsini, che insieme allo stesso Moronti cercherà la difficle risalita in classifica fino alle posizioni più nobili della classifica.

