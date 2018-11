Civitavecchia, Scorsini insidia Rocchetti

Caos totale in casa Civitavecchia. La società di Ivano Iacomelli viene da cinque sconfitte consecutive, dopo l'ultima partita inoltre il tecnico Rocchetti aveva dato le proprie dimissioni. Nella serata di ieri i vertici societari si sono riuniti e hanno deciso di rifiutare la decisione dell'allenatore, ribadendogli la fiducia. Quindi ora che succede? Il club nerazzurro avrebbe già contattato Marco Scorsini, infatti oggi ci sarebbe dovuto esserci l'incontro per formalizzare l'accordo, invece tale summit è slittato probabilmente a domani. Bisognerà scegliere in fretta dato che ci si avvicina sempre di più alla delicata partita con il Campus Eur.

