Civitavecchia, è arrivata l'ora della verità

«Domenica non è una una partita qualsiasi ma è la partita più importante della stagione». Il tecnico del Civitavecchia Marco Scorsini introduce la gara contro il Montalto che rappresenta un'annata intera. «I ragazzi si stanno allenando bene ed arriviamo alla gara di domenica sereni e concentrati. Un match che sarà lo snodo cruciale di quattro mesi di sacrifici. Abbiamo fatto un girone di ritorno importante da big perdendo soltanto con le prime quattro e totalizzando 23 punti. I ragazzi si apprestano a fare questa finalissima con grande entusiasmo e consapevolezza che è una gara che vale una stagione". L'allenatore del Civitavecchia fa anche un appello ai tifosi: "Non è stato facile per il nostro pubblico ma avremo bisogno del loro supporto che sia da benzina al nostro match. Ci stiamo preparando in maniera impeccabile ma la cosa più bella per me e per i ragazzi sarebbe vedere la gradinata della Cavaccia piena dei colori nerazzurri».

Ultimo aggiornamento: 17:22

