Civitavecchia, cambio in panchina: ufficiale Scorsini

Novità in casa Civitavecchia: la società nerazzurra, dopo una riunione del direttivo della dirigenza, ha optato per il cambio in panchina: via Andrea Rocchetti e dentro Marco Scorsini che oggi pomeriggio condurrà il primo allenamento allo stadio comunale di Allumiere. Il Civitavecchia ringrazia Rocchetti a cui va il ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi e i migliori auguri per i suoi prossimi impegni. La squadra nerazzurra è il fanalino di coda del girone A con 8 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e nove sconfitte. Nel prossimo turno il Civitavecchia sfiderà in casa l'Unipomezia 1938 che si trova in nona posizione con 19 punti.

