Tutto è pronto per il derby di domanica alle 15 a Civita Castellana. Nella Flaminia, a suonare la carica ci ha pensato Michele Boldorini ex di turno. «Si deve vincere contro il Monterosi – ha sottolineato il giocatore perugino – perché siamo ancora a secco di vittorie e per regalare una soddisfazione alla società ai nostri tifosi e a noi stessi. In tutti noi c’è tanta voglia di far bene, sono molto fiducioso».

Nella Flaminia mancherà Modesti infortunato, mentre ci sarà l'esordio del nuovo team manager della Flaminia Federico Roscioli, promosso dalla Juniores Nazionale. Arbitra Valerio Pezzopane di L'Aquila. Quanto alle due tifoserie, quella ospite, tagliando colore rosso, sarà dirottata alla sinistra della tribuna centrale dello stadio Madami con ingresso dal parco Primo Maggio.







