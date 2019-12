Incubo Guardiola, da 0-2 a 3-2. City a -14 dal Liverpool

Harakiri del Manchester City al 'Molineux Stadium' di Wolverhampton, con i Citizens, in 10 dopo nemmeno un quarto d'ora per un fallo da ultimo uomo del portiere Ederson ma capaci di andare in doppio vantaggio grazie a Sterling, prima di essere raggiunti e superati dai padroni di casa al 90'. Nel posticipo della 19ma giornata di Premier grande spettacolo nello stadio dei Wolfes che di fatto condanna la squadra di Guardiola ad una prematura abdicazione del titolo. La prima emozione arriva al 12' con Ederson che finisce anzitempo negli spogliatoio per un fallo da ultimo uomo: dentro Claudio Bravo per Aguero. Ma lo svantaggio numerico non sembra condizionare gli ospiti che trovano un rocambolesco vantaggio grazie a un rigore assegnato dal Var, sbagliato da Sterling e fatto ripetere (sempre con la prova tv) e segnato da Sterling sulla ribattuta (dopo un altro errore). Il bis di Sterling nella ripresa (50') sembrerebbe mettere la parola fine al match ma i 'Wolfes' trovano subito la rete della speranza con Traoré cinque minuti dopo. Il City sembra comunque in grado di reggere l'urto dei padroni di casa ma ma un grossolano errore di Mendy (82') regala il pareggio a Raul Jimenez. Ma non è finita perchè proprio al 90' Doherty coglie l'insperata rete del sorpasso e della clamorosa vittoria. Proprio all'ultimo secondo poi c'è la traversa colta da Sterling su punizione. Grazie a questa vittoria i Wolves salgono al 5/o posto in classifica con 30 punti (a -2 dalla zona Champions), mentre il City resta a 38, terzo e desolatamente staccato di 14 punti dalla capolista Liverpool che deve recuperare una partita.

