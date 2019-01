City-Liverpool, Guardiola: «Non sarà una sfida decisiva»

Il nuovo anno della Premier League si apre con la super-sfida dell'Etihad stadium dove il Manchester City cerca di fermare la marcia, fin qui inarrestabile, del Liverpool. Dopo 20 giornate i Reds non solo sono ancora imbattuti, ma comandano la classifica con sette lunghezze di vantaggio sugli stessi Citizens, sei sul Tottenham che però ha giocato una partita in più. Reduce da nove vittorie consecutive in campionato, nessuna squadra si è mai presentata a questo punto della stagione con un simile vantaggio sulle inseguitrici senza poi vincere il titolo. Che a Liverpool attendono da ormai da 29 anni (il 18esimo campionato vinto risale ormai al 1990). La partita di Manchester assomiglia dunque, a tutti gli effetti, uno snodo cruciale del campionato, nonostante entrambi i tecnici alla vigilia abbiano negato che si tratti di una gara decisiva.



«La realtà è evidente, siamo indietro di sette lunghezze - l'ammissione di Pep Guardiola -. Ma siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno, ci sono ancora tantissimi punti in palio. Certo è che è una grande occasione per ridurre lo svantaggio, ma continueremo a lottare per la Premier League finché sarà possibile». Impeccabile fino a dicembre, nell'ultimo mese il City sembra essersi inceppato: tre sconfitte in cinque giornate che sono costate il primato. «Tutti continuano a chiederci cosa succederà se perderemo. Non mi interessa, perché io penso solo a quello che dovremo fare in campo, a come far giocare al meglio la mia squadra», la risposta seccata di Guardiola che insegue la 100esima vittoria con il City, ma ha in Jurgen Klopp la sua bestia nera: nessun tecnico è riuscito a batterlo più volte (sette sconfitte a fronte di sole cinque vittorie).



L'anno scorso il confronto diretto a Manchester si era risolto in un trionfo per i Citizens (5-0), ma resta l'unico successo nelle ultime 11 partite tra le due squadre in tutte le competizioni. E questo Liverpool ha un altro spessore, soprattutto in difesa (record di gol subiti, solo otto in 20 giornate). Ma come il suo dirimpettaio, anche Klopp ha voluto togliere pressione ai suoi. «È una normale partita contro il Manchester City, e sarà molto difficile - le parole del tecnico tedesco -. Sono una squadra molto forte, con un allenatore incredibile. Dovremo essere coraggiosi e pieni di desiderio, come nelle ultime partite». Secondo Guardiola il Liverpool è la migliore squadra al mondo, un giudizio prontamente ribaltato da Klopp: «Secondo me è il City la migliore squadra, la gente pensa che andremo a Manchester e vinceremo facile. Non solo non è vero, non è proprio immaginabile».

