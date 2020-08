© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prenotatodel Lille, ilè alle prese con il caso(manca l'intesa economica per il rinnovo) e l'affare. Il centrale senegalese è sul mercato e da tempo il club azzurro e i citizens dialogano per trovare, in questa sessione, una soluzione soddisfacente. Il regista dell'operazione, Fali Ramadani, ha presentato lo scorso luglio agli azzurri una proposta firmata City sui 65 milioni di euro, ma De Laurentiis punta agli 80-90. I buoni rapporti tra il noto procuratore e il patron azzurro possono facilitare la buona riuscita dell'affare e presto ci sarà un nuovo contatto tra le parti per fare il punto della situazione. Koulibaly custodisce l'accordo con il City (stipendio da quasi 9 milioni di euro a stagione) ed è pronto a volare in Inghilterra. Prima, però, serve un ulteriore sforzo economico da parte della società dinella bufera dopo l'eliminazione inTornando a Maksimovic, il difensore ex Torino aveva trovato un accordo di massima con gli azzurri per estendere il suo contratto. Ma nelle ultime settimane lo scenario è cambiato: il club campano ha abbassato l'offerta da 2,5 milioni di euro a stagione, scatenando la rabbia del calciatore.