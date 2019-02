Per un po' se l'è vista brutta, poi il City di Guardiola porta a casa un risultato che la mette in discreta tranquillità per la qualificazione ai quarti: il Manchester City batte Schalke 3-2 nell'andata degli ottavi di Champions, disputata a Gelsenkirchen. Le reti di Aguero (18' pt), Beltaleb (38' e 45', entrambe su rigore), Sanè (33' st) e Sterling (45' st). La gara di ritorno all' 'Etihad Stadium' il 12 marzo.





