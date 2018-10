Clamoroso al Valle Tonda, si potrebbe dire. Clamoroso perché lo zero a zero finale di Valle del Tevere-Città di Palombara, in pochissimi se l'aspettavano. Sia perché per i reatini il match avrebbe significato aggancio alla vetta della classifica (in solitaria, oltretutto...) sia perchè il Città di Palombara vive un monento di grave difficoltà societaria e tecnica.

Invece, l'orgoglio dei rossoblù palombaresi è riuscito a contrastare la voglia di vincere della Valle del Tevere che, a dire il vero, avrebbe meritato, ai punti, la vittoria finale in una partita bella e nella quale l'arbitro ha tirato fuori numerosi cartellini gialli e anche uno rosso. Per il Città di Palombara, il punticino è più di una boccata d'ossigeno, mentre per la Valle una grande occasione persa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA