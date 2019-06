Città Monte San Giovanni, ora il presente si chiama Bottoni

Una nuova guida tecnica per l'A.S.D. Città Monte San Giovanni: si tratta di Angelo Bottoni. Per il nuovo mister si tratta di un ritorno a casa. Dopo la risoluzione consensuale con mister Fabio Gerli, il direttore sportivo Ernesto Terra, in accordo con i presidenti Sandro Sigismondi e Giovanni Mastrantoni, ha deciso di puntare su un allenatore che oltre a conoscere alla perfezione l’ambiente monticiano ha raggiunto importanti traguardi nei due anni sulla panchina dell’Anitrella. Sin da subito, tecnico e diesse si metteranno al lavoro per allestire il parco giocatori per l’annata 2019-2020 in grado di ben figurare nel campionato di Promozione.

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA