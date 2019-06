Città di Pomezia, Castelluccio: «La squadra sarà ancora di più competitiva»

L'USD Cittá di Pomezia è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto con il Mister Andrea Castelluccio. Ad un mese dalla fine della stagione e dopo diversi colloqui tra le parti, è stato raggiunto il tanto desiderato accordo. Estremamente soddisfatto il "Mister" che per la terza stagione consecutiva siederà sulla nostra panchina: "Dopo la fine del campionato ci sono stati alcuni giorni di riflessione da parte mia, c'era la possibilità di fare un gradino in più, salendo di categoria, ma allo stesso tempo il Presidente Antonio Maniscalco e il DS Giuseppe Sebastiani mi avevano subito rinnovato la fiducia. Oggi posso dire con certezza di voler rimanere al "Città" per proseguire il percorso di crescita iniziato due anni fa. La società mi ha fatto capire che sta facendo moltissimi sforzi per allestire una squadra ancora più competitiva, venendo incontro ad alcune mie richieste. Sarà confermata un'ossatura importante della squadra che ci permetterà con i giusti ritocchi di ambire ad una stagione di primo livello».

Ultimo aggiornamento: 18:40

