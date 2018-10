Città di Anagni, un pari con la capolista può essere un buon punto d'inizio

Periodo di crisi per il Città di Anagni che nelle prime quattro gare di Serie D ha ottenuto solo due pareggi e due sconfitte. Un inizio tutto in salita per i biancorossi che si trovano ad occupare la penultima giornata in classifica nel girone G, con zero gare vinte. Peggio dei ragazzi di Liberati ha fatto solo l’Anzio che possiede un solo punto all’attivo. Per il Città di Anagni servirà riprendere la giusta strada nel minor tempo possibile, visto che le altre squadre stanno già macinando punti. L’ultimo pareggio contro la capolista Calcio Avellino potrà essere il punto di partenza, dato che la prestazione è stata assolutamente all’altezza.

