Città di Anagni, il ds Tomassi: «L'arbitro ha condizionato il match»

Nell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, la Città di Anagni ha pareggiato a reti bianche contro l'Aprilia. I biancorossi hanno giocato con grande spirito di abnegazione dimostrando tutto il loro valore. Il direttore sportivo biancorosso Diego Tomassi commenta l'arbitraggio dell'ultimo match disputato: «Tre chiari episodi da rigore e l’allontanamento di tre dirigenti dalla panchina, hanno decisamente guastato il risultato della gara. E’ stata una partita da brivido, un pareggio a reti inviolate, con numerosi episodi dubbi che in caso ci fosse la moviola, sarebbero da rivedere. Una grande partita della nostra squadra, i ragazzi hanno dato l’anima dal primo minuto, peccato per l’arbitraggio. Non è la prima volta e soprattutto in casa, l’arbitraggio condiziona la partita e inoltre alla prima richiesta di spiegazioni dalla panchina, ti mandano fuori dal campo. Siamo stati allontanati in tre contro l’Aprilia e tre chiari episodi da rigore non concessi. Noi stiamo dando il massimo per salvarci, ci impegniamo tutta la settimana e poi la domenica arrivano questi arbitri».

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA