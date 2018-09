© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta tegola per il Città di Anagni di mister Manolo Liberati che domani pomeriggio alle 15 al Caslini di Colleferro riceverà il Cassino di Corrado Urbano. L'attaccante Daniele Gragnoli uscito domenica nella gara casalinga contro l'Anzio, sul finire del primo tempo, è infortunato. ha un problema alla caviglia, una possibile distorsione che con ogni probabilità lo terrà lontano dai campi per almeno tre gare. Solo oggi sarà sottoposto agli esami strumentali che diranno l'esatta diagnosi dell'infortunio ed i tempi di recupero.La gara di domani è valida per il terzo turno di andata del massimo campionato dilettantistico nazionale. Il Città di Anagni ha collezionato finora solo un punto, quello di domenica scorsa sempre in casa contro l'Anzio. Una partita caratterizzata dal dominio territoriale degli anagnini che non sono riusciti però a sfruttare le tante occasioni create. All'esordio i ragazzi di Liberati erano stati sconfitti in trasferta dall'Albalonga.«I derby sono quelle partite belle da giocare. Peccato che sia capitato di mercoledì, molta gente lavora e non potrà essere presente sugli spalti. Ci auguriamo che sia una bella partita ed una bella giornata di sport- hanno spiegato il ds Diego Tomassi ed il dg Marco Galante dell'Anagni- Cassino è una grande squadra, noi daremo il massimo per vincere. Siamo convinti di poter fare bene».A parte Gragnoli, mister Liberati avrà tutta la rosa a sua disposizione. Il città di Anagni dovrebbe schierarsi con con Stancampianoi, Giorgi, Pappalardo, Lustrissimi, Pralini, Contucci, D'Orsi, Colarieti, Pompili, Di Giovanni, Capuano. Il Cassino invece ha raccolto finora tre punti frutto della vittoria esterna ad Anzio nella prima giornata che ha determinato anche il cambio di allenatore alla squadra del litorale romano, mentre domenica è stato sconfitto in casa dall'Artena.«Sicuramente vogliamo riscattare il passo falso di domenica- ha spiegato il ds cassinate Riccardo Patini- sappiamo che per vincere dovremo fare una grande partita. Ci mancherà Camara, per il resto la rosa sarà al completo».Domani per la Coppa Italia di Eccellenza scenderanno in campo alle 15,30 tre ciociare. A Ceprano si giocherà il derby Arce-Ausonia, mentre il Morolo riceverà la Pro Roma.