L'avvio dei lavori per la riqualificazione dello stadio Roberto Del Bianco di Anagni, previsti a breve, slitta, la società di calcio che milita in serie D, molto delusa minaccia di abbandonare il progetto. Il calcio di serie D ed il settore giovanile che attualmente vede la partecipazione di 350 ragazzi rischiano di scomparire dalla Città dei Papi. L'allarme è stato dato dalla stessa società dopo che il comune ha annullato l'avvio dei lavori in quanto il progetto che risale al 2016 non prevede la riqualificazione degli spogliatoi. Ma la Lega Dilettanti avrebbe piu' volte richiesto espressamente di rinnovare gli spogliatoi, requisito indispensabile per poter partecipare al prossimo campionato nazionale dilettanti giocando al Roberto Del Bianco. Quindi ora occorrerrà modificare il progetto con la spesa iniziale prevista di 600.000 euro che sicuramente aumenterà. Ma i tempi che sicuramente si allungheranno e che probabilmente non permetteranno di finire l'opera entro luglio 2019 quando dovrà partire la nuova stagione hanno mandato su tutte le furie la società Città di Anagni.La società dopo aver vinto il campionato di Eccellenza giocando a Paliano sta ora disputando la serie D nazionale giocando le gare ufficiali al Caslini di Colleferro ed utilizzando il Tintisona di Paliano per gli allenamenti. Tanti sacrifici e spese aggiuntive che ora la società non si sente piu' in grado di poter affrontare. Due le ipotesi drastiche se il campo non sarà a disòposizione entro giugno: la cessione del titolo sportivo ad una città vicina o la scomparsa del Città di Anagni e l'impegno dei dirigenti in altre società. Questa settimana sarà decisiva. I dirigenti attendono segnali dal comune.«Non abbiamo piu' certezze su questo campo, attendiamo notizie dal comune» si è limitato a dire il ds Diego Tomassi. Il fondo del Roberto Del Bianco dovrebbe diventare in sintetico. Intanto la squadra dopo la settimana di stop per il torneo giovanile di Viareggio da domani inizierà a preparare il derby laziale con l'Artena previsto per domenica 17 al Caslini di Colleferro.