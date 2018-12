Città di Anagni, arriva Pagliarini

Il Città di Anagni scatenato sul mercato: la società biancorossa preleva dall'Albalonga l'esterno offensico Francesco Pagliarini. Ecco qui riportato il comunicato: «Con enorme piacere si comunica l'ingaggio del forte esterno d'attacco classe '94 Francesco Pagliarini proveniente dall' Albalonga Calcio. Francesco vanta già campionati importanti sulle spalle di Serie C con la maglia del Matera Calcio con ben 34 presenze e diversi goal importanti, per lui esperienze positive anche in Serie D anche con club quali Us Poggibonsi Official e Trastevere Calcio, e un settore giovanile importante con l' AS Roma».

