Città di Anagni, arriva l'attaccante Sosa

L'acquisto del Città di Anagni proviene direttamente dall'Argentina: stiamo parlando di Franco Sosa, attaccante classe '95, che vanta un palmares di tutto rispetto visto che è protagonista nella Serie A in Argentina con le casacche di Argentinos Juniors, ed Club Atletico Aldosivi - Oficial. In Serie B con Club Atlético Belgrano e Centro Atlético Fénix per un totale di 100 presenze tra Serie A e B. Nel video Franco manda al popolo Biancorosso un caloroso saluto direttamente da Buenos Aires. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo in Italia per le visite mediche e la presentazione ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 18:24

