© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon pareggio esterno al Caslini di Colleferro per l'Ostia Mare di mister Alfonso Greco, che pareggia 1-1 con il Città di Anagni al termine di una gara che ha visto gli anagnini rendersi piu' pericolosi. Per l'Ostia Mare continua comunque il buon momento, visto che nelle ultime sette giornate del campionato nazionale di serie D, Girone G, è stata sconfitta solo una volta, dall'Albalonga, riuscendo a vincere in quattro occasioni e pareggiando con Anagni e Lupa Roma. I ragazzi di mister Alfonso Greco salgono a 20 punti a nove lunghezze dalla capolista Trastevere. La zona playout è lontana solo quattro lunghezze e domenica prossima ci sarà ad Ostia il big match con l'Avellino. Decidono due calci di rigore: il primo di Attili, al 13' del secondo tempo, che ha segnato il vantaggio biancoviola; il pari dei biancorossi di casa lo ha invece segnato Di Giovanni, quando mancavano sette minuti al termine del match.