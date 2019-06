Il club Città di Anagni ha reso noto di aver concluso in maniera consensuale il rapporto con il mister della prima squadra, Antonio Pecoraro. La società augura al mister porgiamo il suo ringraziamento per l’impegno profuso nella parte finale di stagione e per la professionalità dimostrata. La società augura al tecnico la continuazione di un percorso professionale denso di risultati e soddisfazioni.

Ultimo aggiornamento: 17:06

