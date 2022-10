Ciro Immobile è di nuovo papà: il piccolo Andrea gli restituisce il sorriso

Una giornata particolare per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, dopo la mattinata trascorsa nelle strutture della Paideia per una risonanza al bicipite femorale della coscia sinistra, che ha portato al responso nefasto di uno stop fino al 2023, nel pomeriggio ha vissuto momenti di incontenibile felicità: è nato Andrea. Il quartogenito di Ciro e Jessica Immobile è venuto al mondo all'Ospedale Gemelli intorno alle 17, dove l'attaccante ha voluto immortalare con uno scatto la manina del nascituro dedicando un pensiero a lui e la moglie: «La famiglia si allarga. In una giornata piena d'emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica, vera campionessa. Benvenuto Andrea».