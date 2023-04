Ciro Immobile, quante partite salta? Per la Lazio l'antidoto principale è Felipe Anderson: ecco perché

Neanche il tempo di tornare al gol, che Immobile dovrà fermarsi di nuovo. Continua la stagione maledetta del capitano della Lazio, stavolta ko per un brutto incidente che ha coinvolto anche le sue figlie. Uno scontro fortissimo con un tram che gli ha generato «Un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra». Si tratterà quindi del quinto stop stagionale per il bomber, che sicuramente salterà il Torino e l’Inter, ma sono a rischio pure le sfide con Sassuolo e Milan.

Lazio, tegola Immobile: Ciro l'unico in gol dallo scorso anno contro il Torino

Una vera disdetta per Sarri, già impegnato a studiare la prossima delicata sfida. Il Torino infatti ad oggi è l’unica squadra che da allenatore della Lazio in due anni non è riuscito a battere in campionato. Solamente pareggi con massimo un gol segnato. Brutta tegola quindi non avere Ciro, anche perché è stato lui l’autore degli unici due gol che i biancocelesti hanno prodotto negli ultimi tre confronti contro Juric. Una statistica che aumenta il rammarico in vista di sabato, in un altro step fondamentale per una corsa Champions che per ora vede la Lazio dieci punti sopra al quinto posto.

Lazio, l'antidoto migliore in ottica Toro è Felipe Anderson

Per l’ennesima volta perciò Sarri dovrà chiedere gli straordinari ai compagni di reparto di Immobile. Eppure, siache, contro il Torino non sono riusciti a incidere né con gol né con assist nelle ultime due stagioni e spulciando il bilancio sono entrambi a secco in tutte le sfide con i granata. Discorso diverso invece per, anche lui mai incisivo negli ultimi tre confronti diretti, ma che ha nel Toro la sua seconda vittima preferita con ben 5 gol segnati, 3 dei quali all’. Riuscirci di nuovo sabato avrebbe doppia valenza visto che raggiungerebbe anche il record personale di marcature in una singola stagione, ovvero gli 11 del 2014-15. Solo così potrebbe far sorridere Immobile in un'annata sempre più maledetta.