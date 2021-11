Lazio, Ciro Immobile farà... l'arbitro

di Giacomo Rossetti

Ciro Immobile... arbitro: nella partita di 21 novembre tra la squadra del Papa, Fratelli tutti, e quella della World Rom Organization ci sarà il centravanti della Lazio a dirigere la gara. "Ringrazio Papa Francesco per avermi scelto, sarà molto emozionante ospitare i nostri amici di Zagabria a Formello, dove costruiamo i nostri sogni. E spero di essere un buon arbitro, di far divertire tutti". Gli fa eco il presidente biancoceleste, Claudio Lotito: "Fratelli Tutti è un'iniziativa in cui crediamo molto. È all'insegna dei valori dello sport, che sono legati a quelli dell'animo umano, quindi al superamento di steccati economici e culturali". A guidare per l'occasione la squadra dei rom dovrebbe essere Maurizio Sarri.

«Siamo entusiasti di essere portavoci di un messaggio universale. Viviamo in una società di chiusura, che dovrebbe diventare una società di integrazione». Lotito ha a cuore la sorte dei bambini rom, «che non devono essere discriminati e privati dei loro sogni». Ogni forma di razzismo sarà combattuta dalla Lazio: «Abbiamo anche inserito Mario Venezia, presidente della Fondazione Shoah, all'interno del nostro organigramma». Immobile ribadisce l'importanza dell'inclusione: «Noi giocatori della Lazio veniamo da tutto il mondo, e siamo come fratelli: ciascuno ha bisogno dell'altro»