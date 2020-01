«Immobile ce l'ha l'elicottero?», il calciatore insultato sul web. La moglie si sfoga: «Mostri»

Haters all'attacco contro Ciro Immobile. Il calciatore della Lazio continua ad essere bersaglio di odio sui social. Stavolta l'insulto arriva il giorno della morte di Kobe Bryant, il campione di Nba morto in un incidente aereo. Ed è feroce. «Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?», ha scritto qualcuno sul web. La moglie del bomber biancoceleste, Jessica, si è sfogata su Instagram e ha commentato amareggiata: «Povertà d'animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole».

Immobile si sfoga dopo le ironie social: «Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani»



