Immobile, come sta? Controlli fissati per sabato, ma è dura

Ancora quarantottore e su Ciro Immobile se ne potrà sapere di più. Lo staff medico della Lazio ha fissato per sabato mattina in Paideia i controlli ecografici per l'attaccante biancceleste. Da verificare ci sono le condizioni del suo polpaccio sinistro. Dalla Nazionale è rientratto con un vistoso edema, il timore è che ci sia un po' di versamento nella zona interessata. Trattandosi di una zona delicata, il timore che Immobile possa saltare la sfida con la Juve è alto, ma nessuno a Formello vuole fasciarsi la testa e si atende. Nel frattempo, oggi il giocatore biancoceleste era presente alla rifinitura dei suoi compagni di nazionale campo Giulio Onesti dell'Acquacetosa. Ancora giù di corda, ma sempre col sorriso per sostenere i suoi compagni di squadra in vista della sfida di domani sera allo stadio Olimpico, dove lui stesso sarà presente in tribuna.

APPROFONDIMENTI QUALIFICAZIONI MONDIALI Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla. Belotti si... ADNKRONOS Lotito: "Immobile stava bene altrimenti non sarebbe andato... SERIE A Lazio-Salernitana, le foto della gara dell'Olimpico

SARRI VA AVANTI

Da Formello invece prosegue il lavoro di Maurizio Sarri, lavorando parecchio su condizione atletica e tattica. Assenti Lazzari e Moro, quest'ultimo alle prese con un fastidioso virus intestinale. Per il resto tutto nella norma, anche se Zaccagni spinge e mostra in allenamento di essere sempre più in condizione. Chissà che non abbia una chance con la Juve, qualora Immobile fosse completamente fuori dai giochi. Si vedrà.