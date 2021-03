Daniel Guerini, la dedica di Immobile dopo la vittoria: «Il mio pensiero va a te, un abbraccio»

«Il mio pensiero va a te Daniel e alla tua famiglia, ovunque sei, ti mando un abbraccio», con queste parole Ciro Immobile ha dedicato un post su Instagram a Daniel Guerini, il 19enne della Primavera della Lazio scomparso tragicamente in un incidente stradale. L'attaccante della Nazionale, che veniva da un periodo di astinenza da gol piuttosto importante, nella serata di ieri si è sbloccato durante la partita valevole per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Contro l'Irlanda del Nord, infatti, l'Italia ha vinto per 2 a 0, su rete di Immobile e di Berardi «Era importante iniziare con una vittoria: bravi ragazzi», così Ciro Immobile su Instagram.

In poche ore il post di Immobile è diventato virale, raccogliendo oltre 100.000 like e tanto affetto da parte dei tifosi: «Bentornato al gol», scrive qualcuno. «Per Daniel», postano altri, aggiungendo alcuni emoji a fianco ai colori della Lazio, la squadra dove milita Ciro Immobile e dove, fino a qualche giorno fa, giocava anche Daniel Guerini.

