Circolo Canottieri Roma, Di Mario squalificato per un anno

“Espulso per condotta gravemente sleale, a fine gara entrava indebitamente sul terreno di gioco spingendo con entrambi le mani sul petto l'arbitro facendolo indietreggiare. Successivamente lo colpiva in volto con uno schiaffo senza conseguenze. Sanzione da non considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative imposte dalla FIGC con C.U. nº 104 del 17/12/2014”. Questo il comunicato del Giudice Sportivo nei confronti di Francesco Di Mario, giocatore che partecipa al campionato under 14 con la maglia del Circolo Canottieri Roma. Una squalifica molto lunga per un comportamento davvero vergognosa.

