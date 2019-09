Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il turno preliminare di Coppa Italia riservato alle squadre di Eccellenza ha regalato una valanga di gol .Sono state ben 17 le reti messe a segno tra cui tre doppiette: Bussi ( Aranova), Mallozzi ( Pontinia) e Compagnone ( Palestrina).Tre le vittoria esterne su quattro gare in programma.Raffiche di emozioni in Aranova – Palestrina terminata 3-4 per gli ospiti, che con questo successo hanno messo una seria ipoteca per il passaggio al primo turno. Le reti sono state firmate al 10' e 13' (rig) da Bussi, al 5'st da Tajani, al 7'st (rig) al 34'st Compagnone, al 10'st Tartaglione e al 30'st da Gallaccio.Anche a Vignanello la gara è stata molto interessante per la presenza di molti ex tra le fila della Pol. Monti Cimini. I gialloneri di Scorsini hanno pareggiato contro il Civitavecchia per 2-2. Vantaggio dei viterbesi con Mamarang, pari di Tiozzo per gli ospiti, sorpasso con la rete di Ruggiero e definitivo pareggio di Vittorini Manuel su rigore per un precedente fallo su Giurato.A Formia la squadra di casa è stata superata dal Pontinia per 1-2 (15' Salvati, 18'st rig. 30'st rig. Mallozzi i marcatori)e anche qui ipotecato il passaggio.E’ scivolato in casa anche il Citta di Paliano contro la Pro Cisterna –per 1-2 (15' Scacchetti, 25'st Ronci, 44'st Vannini quelli andati a segno).Le gare di ritorno sempre alle ore 15.30 sono in programma il 25 di questo mese.