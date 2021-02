Scudetto all'Inter, Juve terza e Napoli in Champions: come finirà la Serie A secondo il Cies

L'Inter vincerà lo scudetto, col Milan secondo e la Juventus terza. L'ultimo posto Champions sarà del Napoli, con Roma, Atalanta e Lazio in Europa League. Non è il responso di una sfera di cristallo né del polpo Paul, che divenne famosissimo per i suoi pronostici tra Euro 2008 e i Mondiali del 2010, ma un rapporto del Cies, l'osservatorio statistico del calcio. Che ha pubblicato una proiezione delle classifiche dei 22 campionati europei più importanti, con un algoritmo basato su tiri in porta tentati, tiri in porta subiti, possesso palla e dei passaggi delle squadre nell'ultimo terzo del campo.

Secondo questi valori, l'Inter arriverebbe a 81 punti vincendo il titolo undici anni dopo l'ultima volta, a più due dal Milan e più tre dalla Juventus. Il Napoli finirebbe a 76 davanti alle squadre di Fonseca, Gasperini e Inzaghi, che dovrebbero accontentarsi dell'Europa minore. E in Serie B? Per l'algoritmo toccherà a Parma, Cagliari e Crotone.

