Chiffi, quando l'arbitro si fa... arbitrare dal Var

L’uniformità di giudizio resta il tema attorno al quale si snoda tutta la questione arbitrale. Uniformità in campo (e qui Rizzoli qualche ripetizione dovrebbe darla) e fuori, ossia in quella sala Var che da sabato è diventata di casa anche in serie B. L’accoppiata Chiffi-Manganiello, sabato pomeriggio a Roma, ha detto che l’intesa tra arbitro in campo e quello davanti al video è lontana dall’essere perfetta. Non tanto per le eventuali difficoltà di comunicazione, quanto per le interpretazioni e le prevaricazioni che si sono susseguite. Sia Chiffi che Manganiello hanno infatti sbagliato in occasione del secondo rigore concesso alla Lazio, quello del tocco di braccio del pallone da parte di Colley.Chiamare Chiffi all’on field review è stato sicuramente un errore (il braccio del difensore della Samp è quello che sorregge il corpo in caduta e, secondo le disposizioni Aia, se viene a contatto con il pallone non va considerato punibile) ma da rivedere è stato anche il comportamento di Chiffi, che non ha dato l’impressione di non aver deciso per proprio conto (Chiffi è al secondo anno di Can A...) ma di subire l’influenza di Manganiello, dando così ragione a Carlo Ancelotti, che prima di emigrare in Inghilterra aveva puntato il dito proprio su questo aspetto: chi arbitra in realtà? Il volto di Chiffi, impietosamente inquadrato dalle telecamere, è stato il segnale lampante di come il direttore di gara abbia evidentemente tentennato prima di assumere una decisione. Cosa che, invece, non accade ad altri direttori di gara.Come Fabrizio Pasqua, per esempio, che sempre sabato pur essendo stato chiamato all’on field review dall’internazionale Fabbri non cambia idea (e fa bene) dimostrando quella personalità più volte invocata dallo stesso Rizzoli. Anche Giua, ieri a Brescia, ne ha mostrata quando ha alzato il cartellino rosso davanti a Balotelli che lo ha platealmente mandato a quel paese dopo un fallo e la conseguente ammonizione, scattata per gioco pericoloso che ha messo a rischio l’incolumità dell’avversario. Da registrare, ieri, il buon debutto in A di Giovanni Ayroldi, un altro figlio d’arte (speriamo faccia meglio di Pairetto...) figlio di Stefano, assistente internazionale e fratello dell’ex arbitro Nicola Ayroldi.