Chievo-Roma, le pagelle: Mirante, serata super. Zaniolo va a sprazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoVERONA Dzeko in modalità Champions, El Shaarawy in versione Chievo. Zaniolo a lampi, bravo Mirante.MIRANTE 7Soffia in angolo il pallone velenoso di Djordjevic, poi si arrampica su un colpo di testa sempre dell’ex laziale, evitando il gol. Reattivo e meno rugginoso del previsto.KARSDORP 6,5Scelte difensive non sempre azzeccate ma è costante l’apporto offensivo, vedi gol di Dzeko.FAZIO 6,5Molto attento sul gioco aereo e non solo. Sfiora il quarto gol.MARCANO 6Si ripaga di alcune disattenzioni stoppando in area un’incursione pericolosa di Barba in un momento clou. Ma poi è agli atti che sia Djordjevic il calciatore più pericoloso del Chievo...KOLAROV 7Ogni tanto va in bambola e ci scappa l’errorino, buone quasi sempre le intuizioni offensive, come il “dai e vai” con Dzeko nell’azione del tris (sesto in campionato). Lui si inchina verso i tifosi. Ironia o proposta di pace? La curva, per non saper né leggere né scrivere, non molla e continua con l’insulto.NZONZI 6,5Nella sera in cui è chiamato a fare il gladiatore davanti alla difesa, inventa un “assistonzo” di testa per El Shaarawy. Il resto è un’ordinaria amministrazione di qualità.SCHICK 6Qualche giocata di buona qualità e molto impegno.CRISTANTE 6,5Partita da polmone. È un’idea in movimento, mezz’ala con naturalezza.ZANIOLO 6,5Subito intraprendente, il suo tiro scalda il pugno di Sorrentino. Poi becca la solita ammonizione e va al trotto, con qualche lampo dei suoi.EL SHAARAWY 7Ottava rete stagionale, il Chievo è la sua vittima preferita. Una specie di allenamento per la Champions. Si diverte.DZEKO 7,5Un gol (83° con la Roma, come Delvecchio), molto bello (e poteva farne altri) e un assist per il suo amico Kolarov. Determina il risultato con mille giocate In crescita, condizione fisica rassicurante.FLORENZI 6,5Prove generali (alto davanti a Karsdorp) della sfida di Champions. Mezz’ora sprint.DE ROSSI NGGestisce il pallone e mette minuti nei polmoni.KLUIVERT NGDI FRANCESCO 7La Roma torna alla normalità: vince una partita da vincere, anche se dopo il doppio vantaggio, le solite amnesie.ABISSO 6Partita dai toni bassi. Che non gli sfugge.Alessandro Angeloni© RIPRODUZIONE RISERVATA