Primo punto dopo sette sconfitte per il Chievo: con il Bologna è 2-2

Il Chievo si toglie il meno dalla classifica e dopo sette sconfitte consecutive raccoglie un punto, il primo della gestione Ventura. Il Bologna lascia a 10 punti di distacco il Chievo e con un pareggio congela le voci attorno alla panchina di Inzaghi. Una divisione della posta equa, ma che, probabilmente, serve a poco per entrambe. Il Chievo avrebbe avuto bisogno della vittoria per accorciare le distanze dalla zona salvezza che rimangono ancora troppe per poter anche sperare. Per il Bologna si confermano invece le solite difficoltà lontano dal Dall'Ara. E il pareggio non permette alla squadra rossoblu di ambire a qualcosa di più che ad una salvezza. Resta comunque l'impressione di due squadre che hanno margini di miglioramento e che cercano sempre il gioco. Ecco allora che la partita è bella e piacevole, resa ancora più divertente dalla direzione di gara di Orsato che lascia correre e permette al match di avere un bel ritmo. Gara che si accende già dopo soli 4'. Passa infatti subito il Bologna grazie a Santander e alla fondamentale Var. Palla dentro dopo una respinta della difesa scaligera, l'attaccante felsineo, chiaramente al di là della linea difensiva gialloblu, di testa batte Sorrentino. Orsato va a vedere il replay e giudica volontario il tocco di Bani che di fatto rimette in gioco Santander. Il Bologna può raddoppiare qualche minuto dopo. Santander imbecca Palacio, conclusione respinta da Sorrentino clamoroso l'errore di Dzemaili che a porta vuota calcia alle stelle. Il Chievo ha la bravura di subire ma non affondare. E i gialloblu arrivano al pareggio. Bella iniziativa di Kiyine che salta due avversari e calcia verso la porta. Calabresi blocca la conclusione con il braccio e Orsato decide per il penalty che Meggiorini trasforma con freddezza.

Il Chievo riprende fiducia e attacca con più convinzione e quasi allo scadere della frazione passa in vantaggio. Azione sulla destra, Depaoli imbecca Hetemaj che serve al centro, prova la rovesciata Meggiorini, sulla sua deviazione arriva il tocco di Obi con palla alle spalle di Skorupski. Il Chievo va al riposo meritatamente al vantaggio. Bravo Inzaghi a rimescolare le carte e cambiare volto al Bologna passando, con gli innesti di Orsolini e Poli, al 4-3-3. Il pareggio è frutto di un'azione corale e di una bella prodezza del singolo. Bella manovra avvolgente del Bologna con palla a sinistra per Krejci che pennella al centro dove Orsolini stacca più in alto di tutti e batte Sorrentino. La partita resta bella, divertente, ricca di capovolgimenti di fronte. Santander ha l'occasione buona, Kiyine sulla destra è autore di belle iniziative, ma gli attacchi non incidono più del dovuto e alla fine il pari è il risultato pefetto. Il Chievo ferma l'emorragia, il Bologna mantiene le distanze. Ma è un pareggio che non serve a cambiare. E Chievo e Bologna il passo devono assolutamente cambiarlo.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA