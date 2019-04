EGUI LA DIRETTA

Il Chievo ha dimostrato vincendo la settimana scorsa sul difficile terreno della Lazio col punteggio di 1-2 di voler onorare al meglio la rimanente parte di stagione, nonostante la condanna a giocare in Serie B per il prossimo anno sia già matematica certezza. Al Bentegodi arriva oggi il Parma di Gervinho, reduce dalla bella partita interna pareggiata col Milan per 1-1 con 36 punti in graduatoria e bisognoso di qualche punto per garantirsi l'obiettivo della permanenza in Serie A.SPAL e Genoa si affrontano allo stadio Paolo Mazza in un match che dirà molto su come le due compagini dovranno affrontare il finale di stagione: i padroni di casa, vincendo, metterebbero il sigillo su una salvezza conseguita con enorme anticipo e grazie ad una sequela di risultati esaltanti nelle ultime partite, mentre i rossoblù, dopo la sconfitta interna subita dal Torino, devono fare punti per uscire dalla crisi e lasciare la pericolosa quota 34 al momento occupata in classifica.