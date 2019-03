Chievo-Milan alle 20.30 Diretta Gattuso vuole blindare il terzo posto

Ultimo aggiornamento: 19:06

Il Milan, stasera in campo al Bentegodi (ore 20,30), vuole allungare la serie positiva e soprattutto battere il Chievo, ultimo in serie A, per mettere pressione all'Inter che, domani a San Siro (ore 15), ospita la Spal. I rossoneri hanno appena sorpassato la squadra di Spalletti in classifica, salendo al 3° posto. E, domenica 17 marzo, sfideranno nel derby i nerazzurri che inseguono con 1 punto di ritardo.Le probabili formazioni:CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Hetemaj, Dioussé; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. All. Di CarloMILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso