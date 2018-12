Chievo-Lazio alle 18 La Diretta Inzaghi cerca di ripartire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chievo e Lazio si affrontano al Bentegodi in una sfida di capitale importanza per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono infatti dare un seguito all'impresa di Napoli, dove la scorsa settimana hanno conquistato un insperato pareggio, mentre i biancocelesti cercano di tornare ai 3 punti dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana contro il Milan, acciuffato all'ultimo respiro al termine di una partita per larghi tratti dominata da Immobile e compagni.