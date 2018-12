© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Chievo di mister Mimmo Di Carlo cerca la sua prima vittoria in campionato nel match in programma al Bentegodi quest'oggi, valevole per la 17a giornata di Serie A: a Verona però arriva l'Inter, non certo un avversario sulla carta alla portata dei veneti. Pellissier e compagni vengono dal buon pareggio colto nello scorso turno di campionato sul campo della SPAL, i nerazzurri di Spalletti dalla difficile vittoria casalinga sull'Udinese maturata nel finale col rigore trasformato da Icardi.LE FORMAZIONI:CHIEVO:INTER:Il Chievo ha ospitato l'Inter 16 volte nella sua breve vita da protagonista della Serie A: il bilancio dice 4 vittorie clivensi, 3 pareggi e 9 affermazioni dei nerazzurri. Il risultato che manca da più tempo è il pareggio (0-0 sul finire della stagione 2008/2009), mentre l'anno scorso finì 1-2 con reti di Icardi e Perisic per gli ospiti e di Stepinski allo scadere per i padroni di casa.