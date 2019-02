Il Chievo non va oltre lo 0-0 con il Genoa, la salvezza è sempre più lontana

A Verona pareggio a reti inviolate che può andar meglio ai rossoblu, decisamente meno ai veneti, che restano sempre ultimi in classifica, e con i sogni salvezza che svaniscono man mano. In un pomeriggio improvvisamente freddo al Bentegodi, Chievo e Genoa provano anche a vincerla, ma testimoniano pochezza offensiva e per questo il risultato non si sblocca. Il Genoa costruisce un paio di opportunità ma non buca Sorrentino. Sanabria si dimostra attaccante di tutto rispetto ma certamente ha meno istinto letale di Piatek. Kouame non gli dà una mano e gli inserimenti dei centrocampisti, Bessa su tutti, non danno frutti. Prandelli prova pure la carta Pandev nel finale, ma il macedone non graffia. Il Chievo di Di Carlo, invece, mette in campo volontà, grinta e nonostante una classifica drammatica, anche una discreta organizzazione di gioco. Tutto sommato la prova dei gialloblu è dignitosa, ma Stepinski, Meggiorini e Djordjevic, le punte chiamate in causa dal tecnico ciociaro, la porta non la inquadrano praticamente mai, facendo rimpiangere capitan «nonno» Pellissier, fermo ai box per infortunio. Primo tempo noioso. Il Chievo ci prova su calcio piazzato con Kiyine che in apertura di ripresa, sempre su piazzato, trova la porta, ma anche le mani di Radu. Genoa vicino al gol con Sanabria che grazia Sorrentino, poi il colpo di testa di Kouame termina alto. Nel finale ancora Radu a dire di no alla punizione dal limite del neo entrato Piazon. Genoa a +11 dal terzultimo posto del Bologna, Chievo ancora fanalino di coda e lontanissimo anche dalla speranza salvezza

