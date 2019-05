Chievo, Campedelli annuncia: «Pellissier farà il presidente»

Luca Campedelli ha svelato un progetto speciale per il futuro: « Credo che Pellissier farà il presidente - ha annunciato ai microfoni di Dazn - ma se ne parlerà quando appenderà fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto » .



Sentimenti opposti in casa Chievo, dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram da Stefano Sorrentino, non convocato per la gara con la Samp. “Mi sarebbe piaciuto indossare questi guanti domani. Salutare i tifosi, i compagni, e tutte le persone che per otto anni hanno fatto parte del mondo Chievo”.

