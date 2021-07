Chiellini diventa un documentario di Piero Angela: la video parodia di Superquark

Martedì 13 Luglio 2021, 18:39

È uno degli azzurri più "memati" di sempre Giorgio Chiellini. Il Capitano della Nazionale in questi Europei si è infatti reso protagonista di una lunga serie di siparietti divertenti che hanno intasato il mondo dei social (e catturato i tifosi). Si pensi al testa o croce in semifinale con Jordi Alba, per citarne uno, o al non molto elegante gesto con cui ha trattenuto il giocatore inglese Bukayo Saka durante la finale.

Proprio quest'ultimo episodio gli è valso una divertentissima parodia che lo vede nei panni del "Gorilla Italico". Come in un documentario di Superquark, programma storico condotto da Piero Angela, Chiellini viene descritto nei suoi movimenti all'interno del suo habitat naturale: il campo da gioco. Simpatico e autoironico, è proprio il difensore campione d'Europa a condividere il "documentario" sui suoi canali ufficiali. Ecco il video.