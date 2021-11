Si ferma Giorgio Chiellini, rientrato ieri a Torino dalla Nazionale, e sottoposto in mattinata a esami presso il JMedical. I test hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille sinistro. «Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente», si legge sul comunicato ufficiale della Juventus, rimane in dubbio per la ripresa contro la Lazio.