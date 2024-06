Italia, Chiellini: «Il ricordo più bello è la notte di Wembley. Mancini ha creduto in noi»

Dal nostro inviato a Iserlhon

Giorgione manca, e lui si fa sentire. Battezza l’Italia di Spalletti, ricorda l’impresa di Wembley, da capitano della Nazionale e lo fa in una lunga intervista al giornale tedesco, la Süddeutsche Zeitung: Chiellini commenterà l’Europeo per un’emittente degli States ed è uno delgi invitati alla finale di Berlino, mancata per poco nel 2006, quando era appena un esordiente, "scartato" da Lippi poco prima della partenza per Duisburg. «Quella finale vista a Berlino è stata fantastica, ma il ricordo più bello è la notte di Wembley. In quel torneo abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, però siamo stati costanti come nessun altro. Il segreto fu Mancini? Aveva creato il gruppo, rendendolo speciale. Quell’Europeo è stato il culmine di un percorso di tre anni, iniziato con una grande delusione: la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018. Lui ha avuto il coraggio di credere in noi giocatori e di integrarne di nuovi». E la squadra giocava anche bene. «Ci piaceva tenere palla. Verratti, Jorginho, Insigne, Barella: erano tutti giocatori tecnici e di qualità. Sapevamo anche difendere. Ricordo la semifinale contro la Spagna: loro hanno avuto il 70% di possesso palla, io ci sguazzavo, come un pesce nell’acqua.alla fine il calcio è fare gol. Non si vince col possesso palla». Ma dopo quell’Europeo, il crollo: risultati negativi, un altro mondiale fallito, la morte di Vialli, «che ha lasciato un ricordo indelebile nelle nostre vite. Non solo completava Mancini, ma era anche un oratore fantastico. Entrava nei nostri cuori. Come squadre eravamo ancora troppo ubriachi di gioia per l’Europeo, poi ci siamo resi conto del fatto che giocare con l’entusiasmo della vittoria e inseguire un sogno è completamente diverso dal dovere sopportare la pressione di evitare una “tragedia” sportiva. Non siamo riusciti a gestire questa situazione». Tutto è finito con l’addio di Mancini Mancini per l’Arabia Saudita: «È stata una sorpresa per me e per tutti gli altri. Qualcosa si era sicuramente rotto. La cosa importante è che, dopo il trauma, l’Italia sia stata fortunata nel trovare libero Luciano Spalletti, che aveva appena raggiunto l’apice con lo scudetto del Napoli. La sua nomina è stata un meritato riconoscimento meritato, ma anche la soluzione ai problemi della Nazionale».

E questa Italia, come la vede? «Questi infortuni, a così breve distanza dall’inizio del torneo, pesano, anche perché nel caso di Acerbi hanno spezzato il blocco Inter, fatto di giocatori che si conoscono a fondo.

Buongiorno ha fatto un buon lavoro e Gianluca Mancini ha acquisito esperienza internazionale con la Roma. L’Albania? Nostri cugini, hanno una grande comunità in Italia, ci conoscono molto bene, meglio di quanto noi conosciamo loro. Sono inesperti in tornei come questo e molto giovani, ma sono migliorati. È importantecominciare bene. Ho grande fiducia in questo gruppo. E in Spalletti: è sempre stato un allenatore all’avanguardia. È un piacere ascoltarlo parlare di calcio. Il suo alto livello lo ha dimostrato in tutte le tappe della sua carriera. Il migliore augurio che possa fare agli azzurri di oggi è di dare il massimo e di divertirsi ancora. Voglio vederli orgogliosi di essere italiani. Nel 2021 facemmo felici molte persone. È stato indimenticabile. Alzare quel trofeo è stato magico per me. Poi certo, non sarà facile. Francia e Inghilterra, più il Portogallo sono le mie tre favorite. Le altre sono appena dietro di loro: la Germania gioca in casa e la Spagna forse non è più nel periodo d'oro di dieci o quindici anni fa. Non abbiamo un numero 9 implacabile? Lo si diceva tre anni fa, anche se avevamo Immobile. Vediamo come si comporta Gianluca Scamacca: non bisogna caricarlo di responsabilità. E ci sono anche Chiesa e Retegui sono ancora qui. Comunque non siamo l’unica squadra con questa teorica incertezza». La favorita numero uno per Chiellini, comunque, è la Francia: «Soprattutto grazie a Mbappé. Attualmente è il miglior giocatore del mondo. È pronto a prendere il trono di Cristiano e Messi. Da anni io apprezzo anche Griezmann. I francesi sono forti in tutte le posizioni. Ho un buon rapporto con Deschamps, che è stato il mio allenatore alla Juventus. È l’uomo giusto per gestire tutte queste personalità».