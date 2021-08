La Juventus ufficializza il rinnovo di Chiellini fino al 2023

Lunedì 2 Agosto 2021, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 20:25

Continua il matrimonio tra la Juventus e Giorgio Chiellini. Oggi, come previsto, il difensore toscano è rientrato a Torino per firmare il nuovo accordo e aggregarsi al gruppo di Massimiliano Allegri, dopo l’Europeo vinto da protagonista. La Vecchia Signora gli ha presentato quel contratto biennale, sui 3 milioni con bonus, promesso tempo fa e che il presidente Andrea Agnelli non ha mai messo in discussione. Del resto, il rapporto con il centrale della Nazionale è sempre stato ottimo e nessuno alla Continassa ha mai ipotizzato un addio del calciatore nell’anno del Max-bis. È quindi ecco l'annuncio della società bianconera: l'avventura di Chiellini prosegue fino al 2023, con l'obiettivo di raggiungere traguardi storici.