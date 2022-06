Chiellini, il lungo addio: pronto a una nuova avventura in Usa. Imminente la firma con i Los Angeles FC

Si è goduto ogni attimo del lungo addio alla Juventus ed è stato celebrato in ogni modo, anche in azzurro. Ora Giorgio Chiellini è pronto a chiudere il capitolo più coinvolgente e vincente della sua carriera calcistica, per iniziare una nuova esperienza in America, la sua ultima in campo. Poi sarà ritorno - definitivo - in Italia, stavolta però dietro a una scrivania: la dirigenza bianconera lo aspetta per affidargli un ruolo di responsabilità, e per prepararsi al meglio alla sua seconda vita fuori dal campo Chiello non ha mai smesso di studiare e aggiornasi negli ultimi anni, e lo ha dimostrato, tra le altre cose, anche con la laurea magistrale in Economia e commercio. Pronto a un viaggio Torino - Los Angeles insieme alla famiglia, c’è solo da decidere la data.

Nelle prossime settimane infatti l’ex capitano bianconero volerà in USA per finalizzare il suo accordo con i Los Angeles FC, filtra ottimismo dopo l’incontro a Wembley con Davide Lippi sull’accordo da un anno e mezzo, a cifre più basse di quelle attuali (causa salari cap) ma con bonus legati anche a diritti di immagine e sponsorizzazioni. E una presentazione stile Hollywood. Con la Juventus, invece c’era un accordo di massima biennale, legato evidentemente alla presenza del difensore ai prossimi Mondiali in Qatar: il fallimento dell’Italia ha convinto Giorgio ad un passo indietro e la dirigenza bianconera ha accettato di chiudere dopo un solo anno: a livello contrattuale Chiellini era un’eccezione a per parametri economici e soprattutto anagrafici imposti da Arrivabene. Ora la California chiama, non rimane che mettere nero su bianco la firma con i Los Angles, e indossare gli occhiali da sole.