Chiellini chiede la liberazione di Al Araibi: «Si trovi presto una soluzione»

«Spero che venga trovata presto una soluzione per fare in modo che Hakeem Al- Araibi possa tornare presto a casa in Australia». Lo ha scritto su Twitter, il difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, rivolgendo un appello per la liberazione del giocatore del Bahrain, in carcere in Thailandia, dove si era recato per il viaggio di nozze. Il difensore bianconero si unisce così ad una campagna internazionale chiede il ritorno di Hakeem Al- Araibi in Australia, dove gode dello status di rifugiato politico.





