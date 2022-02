Chi sono Bove e Volpato, i due gioiellini della Roma che hanno salvato Mourinho

Cristian Volpato ed Edoardo Bove assoluti protagonisti della partita contro il Verona finita 2-2. I due romanisti ci hanno messo rispettivamente 3 e 5 minuti a segnare i gol che hanno salvato la faccia alla squadra di Mourinho. Volpato è un giovane classe 2003, il suo agente è un certo Francesco Totti che lo ha voluto nella sua scuderia nel 6 agosto del 2021. Ha esordito nella Roma quest’anno contro l’Inter, ma gioca nella Primavera di Alberto De Rossi dal 2020 con la maglia numero 10. Nato a Camperdown in Australia ha iniziato a giocare Abbotsford Juniors FC nel ruolo di attaccante, poi è passato al Sidney e successivamente al Western Sydney Wanderers FC. La carriera gli cambia quando si trasferisce nell’Australasian Soccer Academy dove i dirigenti dell’epoca lo proposero in Italia. La Roma per tesserarlo ha battuto la concorrenza del Milan e dopo una serie di provini lo tessera nel gennaio del 2020 per far parte della rosa dell’Under 17. È stato notato anche dalla Nazionale Under 19 che lo ha convocato per alcune amichevoli internazionali. Volpato è un trequartista mancino, ottima tecnica e struttura fisica, può giocare come attaccante esterno con piede invertito per esaltare le doti di finalizzazione.

Storia diversa quella di Edoardo Bove, romano nato e cresciuto nel quartiere Appio-Latino. Ha cominciato a muovere i primi passi nella Boreale Don Orione, poi grazie a un provino sotto gli occhi attenti di Bruno Conti è stato tesserato dalla Roma. È in giallorosso dal 2012/2013 ha giocato in tutte le categorie, dall’Under 16, all’Under 17, la Primavera, fino ad arrivare alla prima squadra in cui esordisce il 9 maggio del 2021 contro il Crotone, partita finita 5-0. Con l’arrivo di Mourinho, Bove si allena con continuità in prima squadra, il 9 dicembre fa l’esordio in Europa contro il Cska Sofia e a distanza di 20 giorni strappa anche il rinnovo contrattuale. Oggi, il primo gol con la maglia della Roma. Una storia destinata a continuare. Si tratta di un centrocampista moderno, con grandi qualità individuali e fisiche, bravo negli inserimenti e anche nel ruolo del trequartista.