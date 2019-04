Chelsea, Valencia e Eintracht in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria con brivido per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues raggiungono la semifinale di Europa League, vincendo 4-3 contro lo Slavia Praga. Allo Stamford Bridge finiscono sul tabellino dei marcatori Pedro, autore di una doppietta, Giroud e Deli, protagonista di uno sfortunato autogol. Per lo Slavia Praga in gol due volte Sevcik e una Soucek.RIMONTA EINTRACHTGli inglesi affronteranno l’Eintracht che a Francoforte completano la rimonta contro il Benfica. Cancellato il 4-2 subito all’andata a Lisbona con un gol per tempo: prima Kostic e poi Rode decidono la sfida. I tedeschi però tremano nel finale quando Salvio spara di destro e colpisce il palo da ottima ravvicinata.VALENCIA OKNessun problema per il Valencia, vittorioso al Mestalla nel derby della Comunidad con il Villarreal dopo il successo di una settimana fa per 3-1 fuori casa. Sotto il diluvio del Mestalla Lato e Parejo (grazie alla deviazione di Funes Mori su punizione) non lasciano spazio a Fernandez. Niente da fare per il “Submarino Amarillo”, che in Liga lotta per non retrocedere. Il Valencia affronterà il Napoli.