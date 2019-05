Chelsea, Sarri: «Voglio restare qui, la Premier mi intriga»

Anche Sarri, proprio come Allegri, si toglie dal mercato. In attesa di conoscere il piazzamento del Chelsea in Premier League (è al 4° posto, utile per tornare a giocare la Champions), di giocare a Londra la semifinale di ritorno contro l'Eintracht Francoforte e soprattutto di sapere se Ambramovic intende confermarlo sulla panchina dei Blues, l'ex allenatore del Napoli conferma di non voler lasciare l'Inghilterra: «Se mi chiedete se voglio restare, rispondo subito di sì. A me il calcio inglese piace, è un campionato che mi intriga perché si gioca ad altissimi livelli, forse i più alti che ci sono oggi in un atmosfera bellissima e stadi pieni». Il Milan e la Roma sono avvisate. E con loro i tifosi del Chelsea che, da tempo, lo hanno bocciato e quindi scaricato. Ultimo aggiornamento: 00:48





