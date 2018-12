Chelsea, Sarri: «Higuain? Giocatore fantastico, mi piace molto»

«Higuain mi piace molto. È un giocatore fantastico e un uomo straordinario ma preferisco non parlare di lui. Al momento ho due attaccanti e mezzo e Gonzalo invece è un giocatore del Milan, per questo è meglio non parlare ulteriormente di lui». Sono le parole di elogio per il giocatore argentino del tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, che in occasione della conferenza stampa che precede la sfida di Premier League contro il Leicester ha replicato alle voci di mercato che vorrebbero uno approdo ai 'blues' del 'Pipità. © RIPRODUZIONE RISERVATA